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Происшествия
Ориентировку с фамилией вице-президента «Сбербанка» отправили всей полиции
1 октября, 2021 16:13
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Ориентировку для розыска вице-президента «Сбербанка» Марины Раковой направили во все отделы полиции. Ранее стало известно, что сбежать от следствия ей помог знакомый с украинским гражданством, но подчиненная главы «Сбербанка» Германа Грефа еще находится на территории России.
По данным Telegram-канала Mash, в ориентировке указана дата рождения Раковой (07.04.1983 г.), место рождения - Алтайский край, город Горняк.
Появилась информация, что она хочет сбежать на Украину - граница с этой страной охраняется не так тщательно. Кроме того, Киев неохотно выдает обвиняемых по уголовным статьям.
Напомним, подчиненная Грефа обвиняется в хищении 50 млн рублей.
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