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Происшествия
Определено место падения самолета Ан-26 на Камчатке
6 июля, 2021 10:11
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Спасатели определили место падения самолета Ан-26, следовавшего рейсом Петропавловск-Камчатский – Палана.
Предположительно самолет упал в Охотское море вблизи поселка Палана. К поисковой операции присоединился Тихоокеанский флот, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что самолет АН-26, следующий в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь.
Вместе с экипажем на борту находилось 27 человек. Самолет исчез с экранов радаров вскоре после вылета из Петропавловска-Камчатского.
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