Новости – Происшествия
Происшествия
Официальное сообщество мусульман России отреагировало на громкое задержание
30 апреля, 2021 16:25
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Духовном управлении мусульман России отреагировали на резонансное задержание основателя мусульманского издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева.
Заместитель председателя организации Дамир Мухетдинов обратил внимание общественности на то, что Эжаев никогда не числился в штате Совета муфтиев России. В деятельности СМР задержанный принимал участие на правах члена экспертного совета.
Как сообщает РИА «Новости» в находящемся под управлением муфтия Равиля Гайнутдина СМР сейчас идет реорганизация.
Напомним, Асламбека Эжаева подозревают в финансировании запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство». По данным ФСБ он перевел на счета экстремистов около 34 млн рублей.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку