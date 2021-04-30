Официальное сообщество мусульман России отреагировало на громкое задержание

Происшествия

В Духовном управлении мусульман России отреагировали на резонансное задержание основателя мусульманского издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева.

Заместитель председателя организации Дамир Мухетдинов обратил внимание общественности на то, что Эжаев никогда не числился в штате Совета муфтиев России. В деятельности СМР задержанный принимал участие на правах члена экспертного совета.

Как сообщает РИА «Новости» в находящемся под управлением муфтия Равиля Гайнутдина СМР сейчас идет реорганизация.

Напомним, Асламбека Эжаева подозревают в финансировании запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство». По данным ФСБ он перевел на счета экстремистов около 34 млн рублей.