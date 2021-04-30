По подозрению в помощи террористам арестован основатель издательского дома «Умма»

Люди

В Москве по обвинению в организации финансирования террористической деятельности арестовали основателя издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева. Оно специализируется на исламской литературе.

Как сообщает Следственный комитет России, не позднее 2012 года Эжаев, будучи приверженцем радикального ислама, организовал финансирование деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По данным следствия, мужчина множество раз проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых и получал деньги для финансирования ИГ. Он перевел людям, находящимся в розыске за соврешние террористических преступлений, в сумме более 34 миллионов рублей.