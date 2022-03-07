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Происшествия
Офис Зеленского прокомментировал убийство члена украинской делегации у здания суда
7 марта, 2022 12:33
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал убийство члена украинской делегации Дениса Киреева.
По его словам, погибший вовсе не был частью переговорного процесса, поэтому к работе делегации перестрелка не имеет никакого отношения.
«Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт», - заявил Подоляк.
Он не стал уточнять, что именно произошло, передает Telegram-канал «Baza».
Напомним, о смерти Киреева стало известно 5 марта. Инцидент произошел прямо у здания суда. Тогда сообщалось, что его устранили работники СБУ, подозревая в государственной измене. Позже Главное управление разведки Украины заявило, что Киреев умер как разведчик, защищая страну.
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