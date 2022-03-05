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Происшествия
В Киеве «казнили» члена украинской делегации на переговорах с Россией
5 марта, 2022 13:59
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Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com
В Киеве убили члена переговорной делегации от Украины Дениса Киреева. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам украинского нардепа, Киреева убили сотрудники СБУ во время задержания.
СБУ подозревала члена переговорной делегации в госизмене.
Официальной информации об убийстве Киреева пока нет, сообщает телеграм-канал Shot.
Переговорщика украинской делегации Киреева на самом деле убили. «Казнили» прямо в центре Киева, выстрелом в голову, у здания Печерского суда, подтверждает информацию об убийстве Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
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