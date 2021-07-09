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Происшествия
Один из бортовых самописцев недавно разбившегося Ан-26 нашли вблизи поселка без блока хранения информации
9 июля, 2021 10:26
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Sledcom.ru
Один бортовой самописец разбившегося 6 июля пассажирского самолета Ан-26 нашли вблизи поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщили в администрации поселка.
По их данным, у черного ящика нет критических повреждений, сообщает «Интерфакс».
У Telegram-канала 112 другие сведения - спасатели обнаружили обломки корпуса самописца. У него отсутствует блок хранения и обработки информации. Идут поиски фрагментов черного ящика.
Напомним, пассажирский Ан-26 потерпел крушение 6 июля - погибли 28 человек. Накануне стали известны последние слова пилота диспетчеру перед катастрофой.
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