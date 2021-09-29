Новое громкое деле в российском IT-секторе. Арестован основатель компании Group-IB
Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте основателя и гендиректора Group-IB Ильи Сачкова. Ранее в офис компании пришли с обысками.
Сачкова обвиняют в государственной измене. Статья 275 Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы. Об аресте Сачкова сообщила Lenta.ru.
Накануне в Group-IB пришли силовики. Они провели обыски в московском офисе. Причин мероприятий не называлось.
Group-IB - одна из ведущих компаний, занимающихся расследованием киберпреступлений, борьбой с онлайн-мошенничеством. Она была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмирием Волковым, ныне являющимся техническим директором компании. Им принадлежит контрольный пакет акций.
Компания сотрудничала с Интерполом, Европолом, «Сберанком», «Мегафоном», «Ростехом».