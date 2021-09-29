У ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак Group-IB прошли обыски
В одну из ведущих российских компаний в области кибербезопасности Group-IB пришли с обысками. В ночь на 29 сентября возле московского офиса компании заметили автобус и тонированный минивен, на проходной были люди в масках и тактической одежде.
Об этом сообщил телеканал RTVI, узнавший об обысках от источников, близких к правоохранительным органам. В компании затрудняются говорить о причинах обысков.
Один из собеседников связал их с уголовным делом против основателя и гендиректора Ильи Сачкова.
Ранее он заявлял, что в случае закрытия российского офиса функции Group-IB перейдут в Сингапур. Он отмечал, что имеющиеся у компании данные сохранены таким образом, что если начнется давление на сотрудников, информация будет в правоохранительных органах и в прессе. Директор компании заявлял, что если хоть один сотрудник вступит в «неформальный контакт с правоохранительными органами, организованной преступностью», то бизнес закончится.
Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и онлайн-мошенничества, расследовании преступлений с использованием высоких технологий. Его клиенты - крупные российские и мировые компании. С Group-IB сотрудничают Сбербанк и «Ростех», Интерпол, Европол, ОБСЕ.