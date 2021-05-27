Неувязочка вышла: очередные слова Лукашенко по ситуации с Ryanair не подтвердились

Политика

Письмо от ХАМАС с угрозами о минировании самолета Ryanair поступило на электронную почту позже, чем диспетчеры белорусского аэропорта рекомендовали борту приземлиться. ХАМАС отрицает причастность к сообщению, которое было отправлено с защищенного сервера в Швейцарии.

Как выяснили расследователи центра «Досье» вместе с журналистами изданий The Daily Beast и Der Spiegel, письмо пришло белорусским диспетчерам в 12:57. При этом уже в 12:33 сотрудники аэропорта рекомендовали самолету приземлиться, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. В стране опровергали эту информацию.