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Политика
Неувязочка вышла: очередные слова Лукашенко по ситуации с Ryanair не подтвердились
27 мая, 2021 10:27
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Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Письмо от ХАМАС с угрозами о минировании самолета Ryanair поступило на электронную почту позже, чем диспетчеры белорусского аэропорта рекомендовали борту приземлиться. ХАМАС отрицает причастность к сообщению, которое было отправлено с защищенного сервера в Швейцарии.
Как выяснили расследователи центра «Досье» вместе с журналистами изданий The Daily Beast и Der Spiegel, письмо пришло белорусским диспетчерам в 12:57. При этом уже в 12:33 сотрудники аэропорта рекомендовали самолету приземлиться, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. В стране опровергали эту информацию.
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