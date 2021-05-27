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Неувязочка вышла: очередные слова Лукашенко по ситуации с Ryanair не подтвердились

Лилия Караева
27 мая, 2021 10:27
1 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 10:27
1 мин
Ryanair
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress

Письмо от ХАМАС с угрозами о минировании самолета Ryanair поступило на электронную почту позже, чем диспетчеры белорусского аэропорта рекомендовали борту приземлиться. ХАМАС отрицает причастность к сообщению, которое было отправлено с защищенного сервера в Швейцарии.

Как выяснили расследователи центра «Досье» вместе с журналистами изданий The Daily Beast и Der Spiegel, письмо пришло белорусским диспетчерам в 12:57. При этом уже в 12:33 сотрудники аэропорта рекомендовали самолету приземлиться, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. В стране опровергали эту информацию.

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Минирование
Ryanair
Хамас
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