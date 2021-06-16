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Происшествия
Неминуемая радиационная угроза на китайской атомной станции подтвердилась
16 июня, 2021 11:19
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Pixabay
Министерство окружающей среды Китая подтвердило превышение уровня радиации на АЭС «Тайшань». В заявлении властей говорится, что причина инцидента - повреждение топливных стержней.
В документе говорится, что в результате мониторинга зафиксировано повышение уровня радиации на первом энергоблоке.
«Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах...», - сказано в заявлении.
Утверждается, что главная причина повышения уровня радиации - повреждение топливных стержней. Как объясняется, «в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо». Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Беларусь собирается строить вторую АЭС.
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