Непокорная Беларусь думает строить вторую АЭС. Лукашенко снова поднял эту тему
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с заместителем премьера Юрием Назаровым допустил строительство второй атомной электростанции. Глава государства заявил, что электроэнергии первой АЭС может оказаться мало, если страна «разумно развернется».
Отрывок со словами Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива», - сказал президент.
Он напомнил, что Запад критиковал строительство БелАЭС, так как считал проект небезопасным. «А сами запланировали строительство станций», - заметил Лукашенко.
Впервые о строительстве второй АЭС президент Беларуси заговорил в ноябре 2020 года. Он объяснял, что таким образом страна покончит с зависимостью от углеводородов. Лукашенко называл БелАЭС подарком, несмотря на то, что проект был построен на российский кредит.
Ранее Лукашенко рассказал о «прорыве».