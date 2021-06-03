Лукашенко вспомнил «стебающих» его в предвыборную кампанию лиц и похвастался «прорывом»
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова. Он рассказал о вводе в эксплуатацию завода по производству картона - глава республики назвал это «прорывом».
Назаров рассказал, что «фабрика принята в эксплуатацию». На это Лукашенко ответил: «Это я уже прочитал, это здорово... Картон – это прорыв».
Президент добавил: «Нас тоже там «стебали» в предвыборную кампанию: ах, на улице «протестуны», а Лукашенко картоном занимается. Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект, и мы не будем покупать упаковки и красивые папочки». Его цитирует сайт «СБ. Беларусь сегодня».
Он напомнил, что раньше картон привозили из Польши. Новая задача Лукашенко - поставить станок для производства упаковки для картона.
Президент анонсировал визит на предприятие, чтобы ознакомиться с производством.
Ранее Лукашенко посетил построенный по его поручению рынок под Минском. Оказалось, что не все наказы президента были выполнены.