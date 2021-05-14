Поручения «деревенского» президента стали выполнять не полностью

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил фермерский рынок под Минском, построенный по его поручению. Как оказалось, не все наказы выполнены - остались вопросы, требующие решения.

Лукашенко поинтересовался, насколько выполнено поручение по строительству фермерского рынка с предоставлением всем желающим возможности торговать своей продукцией.

«Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, привез товар и продал», - сказал Лукашенко.

Белорусскому лидеру доложили, что в целом все поручения выполнены, но остались вопросы. Например, есть те, кто хочет приезжать и торговать по выходным, но владельцам объекта важно занимать площади максимально в течение всей недели.

Лукашенко поручил найти баланс между интересами фермеров и владельцев, а также определиться с концепцией комплекса.

«Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать», - сказал президент.

Прозвучала идея создать организацию, скупающую продукцию у фермеров. Лукашенко поддержал инициативу. Он сделал акцент на обеспечении фермерам доступа к торговым местам и наведении порядка на всех рынках, сказано на сайте президента.