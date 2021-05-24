Неизвестный сообщил о готовящемся теракте аэропорту Минска

Происшествия

В Национальном аэропорту «Минск» снова неспокойно. На сей раз пришлось задержать рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Все дело в том, что на электронную почту белорусской авиагавани поступило сообщение о готовящемся террористическом акте.

«На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Менее чем через час стало известно, что информация о теракте не подтвердилась. Борт готовится к вылету.

Известно, что сообщение было отправлено анонимным пользователем. Пока о поиске злоумышленника не сообщается.

Ранее стало известно о том, что Литва закрыла доступ в свои аэропорты для самолетов, пролетающих над Беларусью.