Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Неизвестный сообщил о готовящемся теракте аэропорту Минска

Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 16:25
1 мин
Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 16:25
1 мин
wikipedia.org
wikipedia.org

В Национальном аэропорту «Минск» снова неспокойно. На сей раз пришлось задержать рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Все дело в том, что на электронную почту белорусской авиагавани поступило сообщение о готовящемся террористическом акте.

«На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Менее чем через час стало известно, что информация о теракте не подтвердилась. Борт готовится к вылету.

Известно, что сообщение было отправлено анонимным пользователем. Пока о поиске злоумышленника не сообщается.

Ранее стало известно о том, что Литва закрыла доступ в свои аэропорты для самолетов, пролетающих над Беларусью.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Минск
Авиакомпании
Теракт
Бларусь
Lufthansa
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!