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Пролетающим над Беларусью самолетам закрыли доступ в аэропорты Литвы

Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 15:43
1 мин
Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 15:43
1 мин
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Власти Литвы ополчились против всех, кто намерен как-то взаимодействовать с Беларусью. Даже если речь идет о воздушном пространстве.

Сегодня стало известно, что рейсы, пролетающие через возглавляемое Александром Лукашенко государство, не смогут пользоваться аэропортами Литвы. Такое ограничение начнет действовать с трех часов ночи вторника, то есть с 25 мая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните, которая заявила о том, что вынужденная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске - это «акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан Литвы и других стран Евросоюза», передает РИА Новости.

Как долго данное нововведение будет действовать, власти не уточнили.

Ранее сообщалось о том, что белорусским самолетам хотят запретить приземляться в аэропортах стран ЕС.

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