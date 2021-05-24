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Политика
Белорусским самолётам запретят приземляться в аэропортах ЕС
24 мая, 2021 13:11
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Zamir Usmanov/Russian Look
Инцидент с экстренным приземлением самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, в результате которого был задержан разыскиваемый белорусскими властями оппозиционер Роман Протасевич, ни на шутку разозлил власти государств в Европе.
Стало известно о том, что Евросоюз хочет запретить авиакомпаниям Беларуси осуществлять посадку в аэропортах стран ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
«Мы должны рассмотреть вопрос о санкциях, в том числе о запрете «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Также он подчеркнул, что Протасевич должен быть немедленно освобождён.
Ранее сообщалось о том, что США и ЕС призвали «закрыть небо» над Беларусью.
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