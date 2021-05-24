Белорусским самолётам запретят приземляться в аэропортах ЕС

Политика

Инцидент с экстренным приземлением самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, в результате которого был задержан разыскиваемый белорусскими властями оппозиционер Роман Протасевич, ни на шутку разозлил власти государств в Европе.

Стало известно о том, что Евросоюз хочет запретить авиакомпаниям Беларуси осуществлять посадку в аэропортах стран ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Мы должны рассмотреть вопрос о санкциях, в том числе о запрете «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Также он подчеркнул, что Протасевич должен быть немедленно освобождён.

Ранее сообщалось о том, что США и ЕС призвали «закрыть небо» над Беларусью.