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Политика

США и страны ЕС призвали «закрыть небо» над Беларусью и ограничить ее возможности

Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 10:14
2 мин
Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 10:14
2 мин
фото: Pixabay
фото: Pixabay

Новость об инциденте с «заминированным» самолётом Ryanair и задержании Романа Протасевича — белорусского оппозиционера, основателя нашумевшего Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, ни на шутку разозлила США и страны Европы.

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес вместе с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании заявили о необходимости принять против страны ряд мер. Так, например, по мнению зарубежных политиков, в первую очередь нужно запретить полеты над возглавляемым Александром Лукашенко государством, в том числе полеты в страну и из неё.

По мнению Менендеса, страны НАТО и ЕС должны объединить усилия в этом вопросе и ввести санкции против Минска, а также ограничить возможности властей РБ, например, касательно использования Интерпола.

Кроме того, США и ряд европейских стран обратились с заявлением в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой как можно скорее провести расследование случившегося. Также они призвали немедленно освободить Протасевича и других политзаключенных, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что экипажу самолета Ryanair, вынужденному совершить экстренную посадку в Минске, угрожали применением оружия.

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NEXTA
Роман Протасевич
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