Не сломались под пулями: многие дети в татарской школе выжили благодаря закрытым на замок дверям

Происшествия

Многие школьники в гимназии № 175 в Казани выжили только благодаря тому, что заперлись в классе. Двери в кабинеты оказались хорошего качества и не сломались под пулями.

Учащаяся рассказала Telegram-каналу 112, что Ильназ Галявиев стрелял по двери, но они выдержали. В это время дети сидели под партами.

Во время ЧП учащиеся успели закрыть двери на замок, и убийца не смог войти в класс.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы Ильназ Галявиев зашел в здание и открыл стрельбу. Погибли дети и учительница. Большинство погибших учились в 8 «А». На допросе убийца рассказал, что осознал себя Богом, и говорил, что у него нет родителей.