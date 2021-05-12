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Не сломались под пулями: многие дети в татарской школе выжили благодаря закрытым на замок дверям

Лилия Караева
12 мая, 2021 13:43
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 13:43
1 мин
Школа
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Многие школьники в гимназии № 175 в Казани выжили только благодаря тому, что заперлись в классе. Двери в кабинеты оказались хорошего качества и не сломались под пулями.

Учащаяся рассказала Telegram-каналу 112, что Ильназ Галявиев стрелял по двери, но они выдержали. В это время дети сидели под партами.

Во время ЧП учащиеся успели закрыть двери на замок, и убийца не смог войти в класс.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы Ильназ Галявиев зашел в здание и открыл стрельбу. Погибли дети и учительница. Большинство погибших учились в 8 «А». На допросе убийца рассказал, что осознал себя Богом, и говорил, что у него нет родителей.

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ТЕГИ
Дети
Школа
Убийство
Казань
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