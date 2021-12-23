Названа причина воскресной гибели позирующего с трупами птиц единоросса
Глава Комитета Госдумы по информационной безопасности Александр Хинштейн назвал причину смерти депутата Магаданской думы, экс-члена «Единой России» Александра Крамаренко. Напомним, политика нашли мертвым 19 декабря в своем офисе.
В Следственном комитете рассматривают две версии гибели: суицид и самоубийство. Хинштейн настаивает на самоубийстве.
Он рассказал в Telegram ранее неизвестные обстоятельства. Депутат заявил, что рядом с телом нашли ружье, которое Крамаренко использовал для охоты.
После возбуждения уголовного дела о незаконной охоте ружье забрали следователи, а за день до трагедии - вернули. Кроме того, перед гибелью у депутата была глубокая депрессия.
Крамаренко стал известен после публикации в соцсетях фотографии с надписью «Чукотка-2021». Для букв использовались туши птиц - всего более 150. Позже тело Крамаренко нашли на рабочем место.