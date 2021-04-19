Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижегородской области

Происшествия

Причиной взрыва в жилом доме в Нижегородской области, а также последовавшего за ним пожара, по предварительным данным, стала утечка газа.

Она могла случиться из-за неисправности оборудования, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».

Власти подтвердили, что под завалами могут находиться люди - в доме обрушились четыре квартиры.

Напомним, взрыв произошел в селе Маргуша. По предварительной информации, при взрыве скончались три человека.