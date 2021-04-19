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Происшествия
Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижегородской области
19 апреля, 2021 22:36
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vk.com/ mchs24
Причиной взрыва в жилом доме в Нижегородской области, а также последовавшего за ним пожара, по предварительным данным, стала утечка газа.
Она могла случиться из-за неисправности оборудования, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».
Власти подтвердили, что под завалами могут находиться люди - в доме обрушились четыре квартиры.
Напомним, взрыв произошел в селе Маргуша. По предварительной информации, при взрыве скончались три человека.
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