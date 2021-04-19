При взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области погибли три человека

Происшествия

В жилом доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошел взрыв газа.

Происшествие случилось в селе Маргуша. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительной информации, при взрыве скончались три человека. Ещё несколько могут находиться под завалами, сообщает Telegram-канал «112».

В доме обрушились четыре квартиры, под завалами может быть ребенок, передает Telegram-канал РИА «Новости».

В конце марта в Зеленодольске под Казанью произошел взрыв газа в жилом доме. Его мог устроить местный житель, который решил покончить с собой.