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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области погибли три человека
19 апреля, 2021 22:28
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vk.com/ mchs24
В жилом доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошел взрыв газа.
Происшествие случилось в селе Маргуша. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительной информации, при взрыве скончались три человека. Ещё несколько могут находиться под завалами, сообщает Telegram-канал «112».
В доме обрушились четыре квартиры, под завалами может быть ребенок, передает Telegram-канал РИА «Новости».
В конце марта в Зеленодольске под Казанью произошел взрыв газа в жилом доме. Его мог устроить местный житель, который решил покончить с собой.
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