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Происшествия
Напавшего на университет в Перми стрелка задержали
20 сентября, 2021 10:11
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Telegram-канал Readovka
Открывшего стрельбу по студентам Пермского государственного университета (ПГНИУ) убили. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, в результате нападения погибли пятеро человек. Количество пострадавших пока не объявлено. Цифры в СМИ разнятся.
Позже в пресс-службе университета появилась информация, что стрелка удалось взять живым, но он ранен. При нем было огнестрельное оружие.
Предварительно, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
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