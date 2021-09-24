Найденному мертвым Сарапульцеву грозило уголовное дело. Инициатором был Бастрыкин
Два высокопоставленных источника сообщили, что найденному мертвым главе Управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергею Сарапульцеву грозила доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. Ее инициировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Источники в СКР сообщили агентству URA.RU, что Бастрыкин «не только обещал снять Сарапульцева с должности, но и инициировал доследственную проверку в отношении руководителя следственного главка по признакам халатности».
Эту информацию подтвердил собеседник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, проверка была назначена по факту стрельбы, а субъектом инспекции мог быть главный следователь региона.
Напомним, 23 сентября Сарапульцева нашли мертвым. Последним, кто видел его живым, был водитель. Самоубийство произошло после заседания с Бастрыкиным.