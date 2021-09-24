Кто последним видел живым главного следователя региона? Появились подробности смерти Сарапульцева
СМИ назвали человека, который последним видел живым главу Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Напомним, 23 сентября начальник регионального следствия совершил самоубийство.
Источник сообщил, что труп Сарапульцева нашел водитель. Он привез начальника домой в коттеджный поселок «Янтарный».
По информации источников издания «В курсе.ру», около трех часов дня Сарапульцев зашел домой и долго не выходил. Водитель направился проверить, что с ним, но нашел труп.
Дом Сарапульцева оцеплен. На месте работает следственная группа.
Напомним, по одной из версий, Сарапульцев совершил суицид после совещания с главой СКР Александром Бастрыкиным. Появилась информация, что начальник «разнёс Сарапульцева, как мальчишку» по ситуации с расстрелом в пермском вузе.