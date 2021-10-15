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Происшествия
Начальник отдела МВД уволен после прыжка обвиняемого из окна кабинета следователя
15 октября, 2021 13:58
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Москве уволен начальник 10-го отдела следственной части ГСУ МВД подполковник Антон Панков. Это произошло после прыжка обвиняемого из окна 4 этажа.
Об увольнении узнал Telegram-канал 112. Панкова сняли с должности после закрытого совещания.
На нем обсуждалось, как обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью Валерий Кулиш выбросился из окна кабинета следователя. Это случилось перед очной ставкой с подельниками. В результате мужчина разбился насмерть.
Ранее сообщалось, что жена военнослужащего с детьми сбросилась с 19 этажа дома Минобороны в Москве.
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