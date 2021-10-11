Новости – Происшествия
Происшествия
Жена военнослужащего с детьми сбросилась с 19 этажа дома Минобороны в Москве
11 октября, 2021 12:53
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres
Из дома на улице Левобережной в Москве выпрыгнула женщина с детьми. Она была женой военнослужащего, а дом принадлежит Минобороны.
Погибли 34-летняя женщина и двое детей: одному три года, другому - месяц.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Муж женщины дает показания. На месте работают Следственный комитет и прокуратура.
Как пишет Telegram-канал Readovka, выпрыгнувшая с 19 этажа жаловалась на одиночество: у нее не было ни подруг, ни знакомых, муж постоянно находился на работе.
Приехавший на место мужчина был в сильном шоке. По факту происшествия возбуждено дело об убийстве.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости