«Начала упрашивать, чтобы не убивал»: ученик пермской школы рассказал о реакции педагога на стрельбу
Учащийся пермской школы, где 18 октября произошла стрельба, рассказал о действиях педагога английского языка во время шутинга. По словам школьника Артема Зейца, стрелок Дима Губаев приказал детям встать в угол и направил ружье.
В это время педагог обратилась к стрелку.
«Светлана Тимофеевна начала упрашивать его, чтобы он нас не убивал», - рассказал учащийся Telegram-каналу 112.
Напомним, 12-летний школьник утром принес отцовскую «Сайгу» в школу и открыл стрельбу. Стрелка обезвредила директор.
После инцидента отец шестиклассника рассказал, что в свободное время сам возил сына стрелять с целью «отвести душу».
Ранее сообщалось, что преподаватель Пермского государственного университета Олег Сыромятников не остановил лекцию во время массового расстрела в вузе 20 сентября.