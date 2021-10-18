«Мы вместе всегда ездили стрелять»: отец напавшего на пермскую школу рассказал о сыне
Стало известно о семье напавшего на школу под Пермью Дмитрия Губаева. Оказалось, что мальчик жил с матерью после развода отца, но родитель ежедневно созванивался с ребенком.
Губаев-старший увлекался стрельбой «по бумажкам» и сам возил сына стрелять.
«Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Постреляем как бы, всё — душу отвели», - сказал родитель Telegram-каналу Shot.
Доступа к сейфу с оружием у ребенка не было. Но он мог увидеть, куда отец прятал ключи.
Известно, что школьник учился на четверки и пятерки, он кадет. Одноклассники характеризуют Губаева как «спокойного, доброго». Ребенок не состоял на учете.
Напомним, около 8 утра 12-летний Губаев открыл стрельбу из «Сайги» в школе пермского поселка Сарс. Пострадал один человек - мальчика ранило осколком стекла.