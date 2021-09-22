Новости – Происшествия
Происшествия
На Украине высказались про «российский след» в покушении на помощника Зеленского
22 сентября, 2021 15:49
1 мин
1 мин
Youtube / АвтоТайм
Был ли «российский след» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, или нет - должно разобраться следствие. Сейчас однозначно говорить об этом рано. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.
«Это должно показать расследование данного преступления. Сейчас рано говорить о каких-либо субъектах преступления», - сообщил он в ответ на вопрос о причастности к покушению России.
Также известно, что на Украине допускается версия об участии в покушении на Шефира спецслужб иностранных государств. Об этом заявил глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко, передаёт Lenta.ru.
Ранее покушение на своего помощника прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости