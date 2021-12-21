Молчание ГИБДД и снятые с машины Цивилева номера: виновников массовой аварии с губернатором решили не называть
Сообщений о том, кто был виновником аварии с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, нет. При этом очевидцы сообщают о значительном превышении скорости его кортежем.
Как пишет Telegram-канал Readovka, ГИБДД решила не называть виновников сегодняшней массовой аварии. При этом после ДТП с машины Цивилева оперативно сняли номера.
После произошедшего жители Кузбасса стали писать о езде губернатора. Один из них видел, что при ограничении скорости 110 км/ч кортеж Цивилева «промчался не менее 140 км/ч».
Напомним, массовое ДТП с губернатором произошло утром 21 декабря. В этот день глава региона ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Губернатор находился в микроавтобусе Mercedes, он не пострадал и после аварии продолжил путь. Источник назвал предварительную причину аварии.