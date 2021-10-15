МКС потеряла ориентацию из-за «Союза», на котором будет возвращаться «киноэкипаж»
С американского сегмента Международной космической станции пришло аварийное сообщение о потере ориентации. Это произошло во время тестирования «Союза», на которому будет возвращаться «киноэкипаж».
О потере ориентации говорится в переговорах космонавта Антона Шкаплерова с Землей. Трансляцию показывало американское космическое агентство NASA.
Космонавт сообщил об инциденте в Центр управления полетами. На это ему ответили, что проводился второй тест системы управления движением корабля «Союз МС-18».
О ситуации рассказало РИА Новости.
Напомним, на 17 октября запланировано возвращение на Землю актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко. В настоящее время они ведут съемки фильма на МКС.
Ранее врач оценил свежие фото Пересильд и заподозрил у нее проблемы со здоровьем.