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Происшествия
Минобороны РФ: российский штурмовик Су-25 потерпел крушение на Украине
24 февраля, 2022 17:23
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Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил РФ потерпел аварию, сказал он. Крушение произошло в результате ошибки техники пилотирования. Летчик катапультировался. он не пострадал. Сейчас он находится в расположении своей воинской части, пишет «ПолитЭксперт».
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