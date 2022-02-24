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«Улыбаемся и машем»: украинские мужики шутят на фоне российских танков под Харьковом
24 февраля, 2022 16:52
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Сети распространилось видео, на котором украинские мужики, стоя на улице, шутят на фоне проходящих мимо российских танков.
Как утверждается, происходит это под Харьковом. По дороге проходит колонна российской военной техники. Местные жители наблюдают за происходящим, стоя на дороге. «На всякий случай нужно помахать», - шутят они. Также звучит предложение попросить у российских танкистов солярку.
Потом украинцы выражают негодование по поводу того, что «наши» (ВСУ) взорвали мост, сообщает телеграм-канал Baza. «Главное, чтобы назад «наши» не пришли», - звучит шутка в конце видео. Все дружно смеются.
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