Мать погибшего под декорациями артиста в письме Путину рассказала о «преступлении» Большого театра
Мать погибшего под декорациями артиста Большого театра Евгения Кулеша написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем она попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели, требуя наказать виновных.
Письмо показал адвокат семьи Андрей Алешкин. В тексте сказано, что строить на сцене декорации размером в настоящие дома, которые опускаются со скоростью 1,5-2 секунды - «преступление».
Женщина попросила помощи в расследовании, назвав случившееся «убийством».
«По вине Большого театра его лишили жизни», - говорится в письме Путину. Его приводит телеканал «360».
Мать погибшего просит наказать виновных, чтобы избежать повторения инцидента. Она отмечает, что «есть более безопасные методы передачи художественного замысла», нежели те, которые использует театр.
Ранее комиссия Большого театра решила, что в смерти актера виноват он сам. На спектакле артист, якобы, был нетрезв. Опьянение оценили как средней степени. Адвокат собирается оспаривать заключение после получения. Он указывал на возможную заинтересованность членов комиссии в таких выводах.
38-летний артист скончался 9 октября во время оперы «Садко». Опускающаяся декорация ударила его по голове. Кулеш умер до приезда скорой. Мать артиста обвинили театр в убийстве и заявила, что сын не должен был отодвигать кресло весом 66 килограммов, когда опускалась декорация.