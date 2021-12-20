Комиссия Большого театра решила - раздавленный декорациями актер был пьян
Актер Большого театра Евгений Кулеш погиб по собственной вине. Во время спектакля он был нетрезв - алкогольное опьянение оценили как средней степени.
К такому выводу пришла комиссия Большого театра. О ее выводах рассказал адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы семьи умершего.
Защитник обратил внимание на то, что раздавленный декорациями актер не выходил из здания театра. Как и где мог напиться артист, остается загадкой.
Адвокат ставит под сомнение все выводы относительно инцидента. Он указал на возможную заинтересованность в таком повороте двух членов комиссии - эти люди принимали решение по введению спектакля в эксплуатацию.
После получения официального акта Алешкин обжалует решение комиссии, сообщает телеканал «360».
Кулеш погиб 9 октября на глазах зрителей во время оперы «Садко». Он оказался под декорациями весом две тонны. Мать актера обвинила в убийстве сына Большой театр. Она тоже работает в театре и знает - тот не должен был отодвигать кресло весом 66 килограммов, когда опускались декорации. По словам женщины, ей поступают звонки из Большого театра, но она не отвечает.