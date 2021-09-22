«Лезут измерять температуру и больше ничего»: стало известно о системе охраны в Пермском вузе
Ведущий инженер лаборатории атомной и ядерной физики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Елена Лебедева раскритиковала систему охраны вуза, где 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл огонь по присутствующим.
По её словам, кровавая бойня, случившаяся в казанской школе, никоим образом не заставила администрацию учебного заведения задуматься о необходимости пересмотреть свое отношение к сторожам.
«Даже тот факт, что в той аудитории, где преподаватель с химического факультета вела занятие, не было возможности закрыть дверь на засов! Ей пришлось использовать ремень от ноутбука», - выразила недовольство сотрудница вуза.
По данным Telegram-канала «Shot», университет обслуживает ЧОП «Арсенал». Известно, что охранники сидят по корпусам, но они не имеют при себе даже наручников, раций и резиновых палок, хотя этот минимальный набор должен быть всегда с ними. Зато в «арсенале» сторожей имеется переносная тревожная кнопка.
При этом на КПП сидят администраторы из отдела обеспечения правопорядка вуза. Они не имеют права иметь при себе какое-либо спецсредство. То есть когда Бекмансуров ранил администратора КПП, он мог только убежать, нажав тревожную кнопку.
«Почему у охранника нет даже газового пистолета? Почему он голыми руками должен задерживать тех, кто пытается проникнуть на территорию университета? Сейчас я этих охранников вижу, что они только лезут измерять температуру и больше ничего», - заключила Елена Лебедева.
Ранее стало известно, что число пострадавших при кровавой бойне в Пермском вузе увеличилось до 43.