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Происшествия
Куда пропали еще двое после катастрофы рейса MH17
8 июня, 2021 18:59
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Alexander Rekun/Global Look Press
Судья Хендрик Стейнхейс по катастрофе с Boeing-777 в Донбассе заявил об отсутствии останков двоих пассажиров. Установлены личности 296 человек злополучного рейса MH17.
Стейнхейс заявил, что расследование в отношении двух предположительно находившихся на борту лиц было проведено на основании удостоверений личности и мобильных телефонов, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Однако их останки не обнаружили.
Ранее стало известно, что в теле пилота MH17 нашли фрагменты, указывающие на взрыв извне.
Напомним, Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в 2014 году. Погибли 298 человек. В крушении обвиняют троих россиян и одного украинца.
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