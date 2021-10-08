Контент с БДСМ перечеркнул все успехи учителя математики столичной школы
Родители учащихся Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) пожаловались в полицию на педагога по математике Георгия Миррора за размещение фото и видео сцен БДСМ в социальных сетях. Обеспокоенные ситуацией люди написали в Генпрокуратуру, Минкульт, Роспотребнадзор и Российскую академию художеств.
После многочисленных писем против «аморального» преподавателя Миррору ничего не оставалось делать, кроме того, как забрать трудовую книжку из школы. При этом, вины перед детьми и их родителями он не чувствует.
По словам автора заявления в полицию Михаила Раленко, родители были в шоке, когда нашли обучающий БДСМ и сессиям порки видеоблог. Администрации школы Раленко также предъявил прентензии. По его мнению, изучить цифровую биографию Миррора должны были те, кто принимал его на работу.
Георгий Миррор утверждает, что сам принял решение об увольнении.
«Привели в отделение, забрали телефон, взяли объяснительную — с кем живу, чем занимаюсь. Начали проверку, но я не переживаю — ничего противозаконного не совершал. И все же решил уволиться: раз такое началось, вдруг в следующий раз обвинят в домогательствах или чем-то еще», — вспоминает математик.
В мае 2021 года в одной из школ Москвы учитель избил ученика.