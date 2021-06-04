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Происшествия
Киргизский военный вертолёт упал у границы с Таджикистаном. Есть пострадавшие
4 июня, 2021 13:15
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
Стало известно о падении киргизского военного вертолёта Сил воздушной обороны страны. Инцидент случился недалеко от таджикской границы, где происходили вооруженные столкновения между двумя государствами в апреле-мае текущего года.
Известно, что на борту находились 15 человек. Есть пострадавшие, точное число пока не называется, передаёт РИА Новости в Telegram-канале.
Позже в СМИ появилась информация от местных властей, что вертолёт совершил аварийную посадку.
Ранее сообщалось о том, что в сербском городе Чачак случилась серия взрывов на складах боеприпасов.
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