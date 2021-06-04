Людям пришлось прятаться в подвалах: в еще одной стране взорвались склады с боеприпасами
В сербском городе произошла серия взрывов на складах боеприпасов. Они прекратились к 4 часам ночи, но пожар всё еще продолжается.
Инцидент произошел в городе Чачак на фабрике по производству боеприпасов «Слобода». Мэр города Милун Тодорович заявил, что взрывы произошли не на самом предприятии, а на складах - они находятся в 800 метрах от завода.
Жители близлежащих районов прятались в подвалах - у домов трескались стекла, сообщает Радио и телевидение Сербии.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что пострадавших нет. Работников «Слободы» вовремя эвакуировали.
В 2014 году серия взрывов произошла на складах с боеприпасами в Чехии. Прага обвинила в происшествии российские спецслужбы. На этом фоне произошел дипломатический скандал - страны взаимно выслали дипломатов.