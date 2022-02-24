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Происшествия
Киев потерял сотни военнослужащих
24 февраля, 2022 09:17
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На Украине погибли сотни военнослужащих. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он рано утром обратился к россиянам и украинским военнослужащим.
Минобороны России к этому часу вывело из строя военную инфраструктуру авиабаз ВСУ Украины. Подавлены средства ПВО страны.
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