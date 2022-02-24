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Политика
Россия вывела из строя военную инфраструктуру авиабаз Украины и подавила ее ПВО
24 февраля, 2022 09:07
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Минобороны России сделало официальное заявление, в котором сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры авиационных баз ВС Украины. Подавлены средства противовоздушной обороны страны.
Заявление приводит Telegram-канал RT. По данным российского оборонного ведомства, военнослужащие погранслужбы Украины не оказывают сопротивление российским подразделениям.
Ведомство опровергло информацию о сбитом над Украиной российском самолете. Эту информацию ранее распространили зарубежные СМИ.
24 февраля рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в ЛДНР. Он выступил с обращением к украинским военным.
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