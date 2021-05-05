Киев открыл огонь из пушек по окраинам Донецка

Происшествия

Представители ДНР заявили, что по окраинам Донецка нанесен удар со стороны украинской армии.

Огонь ведется из 122-миллиметровых пушек по поселку Старомихайловка. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов. Кроме того, снаряды разрываются в Петровском районе Донецка.

Также Старомихайловку обстреливали из станковых гранатометов. Таким образом, украинская сторона проигнорировала запрос режима тишины, сообщает «Рен ТВ».

В конце апреля стало известно о размещении порядка десяти единиц военной техники вооруженными силами Украины на подконтрольной республике территории Донбасса.