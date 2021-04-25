Новости – Политика
Политика
Украинская армия начала стягивать военную технику на Донбасс
25 апреля, 2021 20:03
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Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Globallookpress
Стало известно о размещении порядка десяти единиц военной техники вооруженными силами Украины на подконтрольной республике территории Донбасса.
Техника расположилась в населенных пунктах региона. Об этом сообщил представитель ДНР. По его словам, единицы размещены вблизи жилых домов и муниципальных объектов, передает РИА «Новости».
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