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Происшествия
Хозяин съемной квартиры под Оренбургом рассказал об изрезанных и убитых студентках медколледжа
30 сентября, 2021 15:43
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Хозяин квартиры, которую снимали убитые студентки медицинского колледжа под Оренбургом, рассказал о девушках. Они снимали жилье последние два года.
Мужчина заявил, что за все время жалоб на студенток не поступало. Он встречался с матерью погибших - это было единственный раз, когда обсуждались условия проживания.
Об этом пишет Рен ТВ. Хозяин заявил, что узнал о трагедии из новостей.
Напомним, в ночь на 30 сентября стало известно о пожаре в квартире города Гай. После тушения в выгоревшем жилье нашли тела двух девушек - третье тело лежало во дворе.
Предположительно, девушек изрезали, а чтобы замести следы, подожгли квартиру. Говорилось, что преступление мог совершить молодой человек одной из жертв.
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