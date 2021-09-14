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Происшествия
«Казанский стрелок» приехал в Петербург
14 сентября, 2021 23:24
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smartik.ru
19-летний стрелок Ильназ Галявиев, который устроил теракт в казанской гимназии №175 в мае 2021 года, этапирован в Петербург. В народе Ильназа прозвали «казанский стрелок», из-за него погибли девять человек, среди них числе семь детей.
В Москве убийца прошёл психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что в момент совершения преступления юноша был невменяемым. Однако, по словам представителя ОНК Москвы Алексея Мельникова, было решено сделать повторную экспертизу. Сотрудник ОНК предполагает, что в Петербург казанского стрелка направили именно за этим.
Известно, что Ильназ Галявиев пытался покончить с собой после задержания в машине полицейских.
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