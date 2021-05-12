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Происшествия

«Казанский стрелок» попытался совершить самоубийство в машине полиции

Антон Мельников
12 мая, 2021 22:54
1 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 22:54
1 мин
Youtube / РБК
Youtube / РБК

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев попытался покончить с собой после задержания в машине полицейских.

Находящийся в полицейском транспорте стрелок попытался перекусить себе артерию, однако у него не получилось.

«Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашёл», - сообщил на допросе Галявиев.

Он пояснил, что его попытку перекусить артерию заметил полицейский и остановил его, передаёт Telegram-канал Life Shot.

Между тем ранее выяснилось, что казанские чиновники выделяли на охрану школ около 15 тысяч рублей в год. Свои же здания госслужащие безопасностью не обделили. Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Самоубийство
Ильназ Галявиев
Казанский стрелок
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