Израиль взорвал ядерный объект в Иране

Происшествия

Израиль устроил аварию на ядерном объекте в иранском Натанзе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

Причины аварии на ядерном объекте пока неизвестны, но уже сейчас СМИ утверждают, что к диверсии может быть причастен Израиль. Диверсия нанесла серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран. Сообщается, что для возобновления работы объекта в штатном режиме может понадобиться около 9 месяцев, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что израильские танки при поддержке ВВС нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля.