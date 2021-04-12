Новости – Происшествия
Происшествия
Израиль взорвал ядерный объект в Иране
12 апреля, 2021 08:07
1 мин
1 мин
Pixabay
Израиль устроил аварию на ядерном объекте в иранском Натанзе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке.
Причины аварии на ядерном объекте пока неизвестны, но уже сейчас СМИ утверждают, что к диверсии может быть причастен Израиль. Диверсия нанесла серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран. Сообщается, что для возобновления работы объекта в штатном режиме может понадобиться около 9 месяцев, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что израильские танки при поддержке ВВС нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку