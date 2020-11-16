Израиль пригрозил сектору Газа «высокой ценой» за ракетные удары

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Израильские танки при поддержке ВВС нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля.

Массированные удары были нанесены по военным постам и инфраструктуре группировки ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что радикалы из сектора Газа заплатят «очень высокую цену» в случае продолжения ракетных ударов, пишет «РИА Новости».

Израиль и Палестину призвали к диалогу под присмотром. Каир считает, что стороны палестино-израильского конфликта должны начать переговоры под эгидой США.